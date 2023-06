Descontrolo e caos total.

O Brescia empatou em casa com o Cosenza nesta quinta-feira (1-1) e o resultado ditou a descida à Serie C, num jogo que foi decidido com um golo aos 90+5.

Até aqui, tudo normal. É desporto. O que não é normal foi todo o cenário que se criou logo de seguida.

Os adeptos do Brescia começaram por atirar dezenas de tochas para o relvado e depois invadiram o campo ainda com os jogadores no relvado, que tiveram de se refugiar nos balneários.

A polícia não conseguiu travar a ira de centenas de adeptos que, depois de confrontos com a polícia no relvado, invadiram o parque de estacionamento dos jogadores, que tiveram de permanecer no estádio durante várias horas juntamente com os familiares. Também os adeptos do Cosenza ficaram retidos nas bancadas até de madrugada.

Relatos da imprensa local dão conta de que alguns adeptos terão incendiado alguns carros, um dos quais do jogador francês Matthieu Huard.