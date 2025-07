Matthias Verreth deixou a cidade de Bari (Itália) de luto, após a morte do seu filho de apenas 14 meses.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, a criança estava hospitalizada há alguns dias, devido a uma virose, e a situação acabou por piorar. Verreth encontrava-se no estágio da equipa que atua no segundo escalão do futebol italiano, tendo viajado para casa logo após saber da notícia.

O presidente do clube, Luigi De Laurentiis, emitiu um comunicado a dar conta do sucedido e informou os adeptos sobre a interrupção do estágio de pré-temporada e o consequente regresso da equipa a Bari.

«Não temos palavras para comunicar uma notícia destas que toca no fundo de cada um de nós. O presidente Luigi De Laurentiis, o staff técnico, toda a equipa e os colaboradores biancorossi estão próximos de Matthias Verreth e da sua família num dos momentos mais terríveis que um pai e um ser humano pode enfrentar-se: a perda prematura de um filho», pode ler-se.

Recorde-se que Matthias Verreth se mudou do Brescia para o Bari neste mercado de transferências e aos 27 anos abraça o segundo projeto em solo italiano.