Está gerada uma enorme polémica no futebol italiano e tudo isto pode resultar em mudanças na segunda divisão e uma eventual salvação da Sampdoria, que parecia condenada à descida à Série C.

De acordo com a «Gazzetta dello Sport», o Brescia poderá sofrer uma penalização de quatro pontos, devido a uma irregularidade nos pagamentos. Tudo aconteceu em fevereiro, quando a empresa do dono do clube, Massimo Cellino, terá cometido irregularidades financeiras e fiscais, apenas descobertas esta sexta-feira pela Covisoc, entidade que supervisiona o futebol profissional italiano.

Caso a penalização se confirme, o Brescia desce à 18.ª posição, ocupada atualmente pela Sampdoria, que passaria assim a ser 17.º e lutaria pelo play-off de manutenção com a Salernitana.

O mais beneficiado acabaria por ser o Frosinone, que deixava a zona de play-off e ascendia ao alívio do 15.º lugar, que garante a manutenção direta na Série B.

Referir também que o Brescia pode apresentar a defesa e caso o processo seja arrastado por mais tempo, poderá mesmo só ficar finalizado na próxima temporada. O play-off estava marcado para esta segunda-feira e iria colocar frente a frente o Frosinone e a Salernitana.