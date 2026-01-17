A poucos dias de receber o Benfica para a penúltima jornada da fase de liga da Champions, a Juventus deslocou-se ao reduto do Cagliari e perdeu por 1-0, num jogo em que Francisco Conceição foi suplente utilizado.

Se olhássemos apenas as estatísticas seria impensável olhar para o resultado e pensar que o triunfo seria da equipa da casa. A Juventus dominou todo o primeiro tempo e não permitiu qualquer remate ao adversário, pelo que o Cagliari aproveitou a única ocasião de golo que teve para faturar.

Já no decorrer do segundo tempo, mais concretamente aos 65 minutos, Mazzitelli respondeu da melhor forma a um cruzamento e rematou de forma certeira para o fundo da baliza. Este momento obrigou Spaletti a mexer na equipa e lançou Conceição a pouco mais de dez minutos do fim, mas sem qualquer efeito.

O golo da vitória da Cagliari sobre a Vecchia Signora



A Juventus perdeu antes da receção ao SL Benfica para a Champions League

Esta foi a primeira derrota desde 7 de dezembro para a Juventus, que se mantém com 39 pontos e no quinto lugar isolado da Liga Italiana, mas pode ver a Roma fugir na classificação, sendo que os romanos ocupam o primeiro lugar de acesso à Liga dos Campeões.