Ronda pouco feliz para as equipas que estão no pódio da Serie A. Depois do empate do AC Milan e da derrota do Inter, o Nápoles não foi além de uma igualdade no reduto do Cagliari (1-1), em encontro referente à 26.ª jornada.



O português Mário Rui tirou um cruzamento perfeito ao minuto 87, permitindo a Osimhen evitar o desaire napolitano, após o golo de Gastón Pereiro ao minuto 58.



Com este resultado, o Nápoles passa a ter os mesmos 54 pontos que o Inter de Milão, com mais um jogo realizado, ficando a dois do líder AC Milan.



Veja o golo do empate do Nápoles: