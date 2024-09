Na primeira jornada em casa, na terceira divisão de Itália, o Calcio Catania foi brindado com uma atmosfera ímpar para a receção ao Benevento. Após o empate a zeros no reduto do Sorrento, os adeptos receberam os jogadores com potes de fundo e demais pirotecnia.

Numa das bancadas, uma tarja indicava: «Vamos deixar claro, o Catania quer vencer». Na extremidade oposta lia-se: «A tua defesa».

Face a este embalo, os anfitriões venceram, graças ao golo solitário do médio Gianluca Carpani. Assim, o Catania ocupa o sétimo lugar do Grupo C da terceira divisão, com quatro pontos, em igualdade com Foggia, Potenza, Giugliano e Sorrento. Segue-se a visita à equipa sub-23 da Juventus (8.ª).

Quanto ao Benevento – há quatro anos fora da primeira divisão – ocupa o 12.º lugar, com três pontos.

O Calcio Catania não participa na Serie A desde 2013/14.

Numa competição dividida em três grupos, a Serie C conta com clubes como Pescara, SPAL, Ascoli e Crotone, além das equipas sub-23 de Atalanta, Milan e Juventus.