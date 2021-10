Alessandro Florenzi foi hoje submetido a uma artroscopia ao joelho esquerdo e vai falhar a visita do AC Milan ao Dragão, para defrontar o FC Porto para a Liga dos Campeões.

De acordo com a nota publicada no site oficial do clube italiano, a cirurgia serviu para corrigir «uma rotura no menisco interno do joelho esquerdo» do polivalente jogador, que deverá enfrentar um «período de recuperação de 30 dias».

Desta forma, Florenzi vai falhar, pelo menos, os próximos seis jogos do AC Milan, entre os quais a vista ao Estádio do Dragão, da terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, agendada para 19 de outubro.

O internacional italiano, de 30 anos, deverá ainda ficar fora do embate com a Roma, de José Mourinho, no dia 31 de outubro, falhando o reencontro com a equipa que detém o seu passe e que o cedeu ao AC Milan no início desta época.

A formação comandada por Stefano Pioli ocupa o segundo lugar da Serie A, a dois pontos do líder Nápoles, enquanto, na Liga dos Campeões, é última classificada do grupo B, ainda sem pontos, logo atrás do FC Porto, terceiro colocado, com um.