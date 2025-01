O extremo português Francisco Conceição, que ia ser titular pela Juventus na meia-final da Supertaça italiana, ante o Milan, esta sexta-feira, lesionou-se no aquecimento e saiu das opções iniciais da equipa de Turim.

No jogo que marca a estreia do seu pai, Sérgio Conceição, como treinador do Milan, Francisco Conceição teve um problema muscular e saiu do relvado durante o aquecimento.

No caminho para os balneários, Conceição não escondeu a tristeza e a frustração.

Para o seu lugar, no onze inicial, entrou o turco Kenan Yildiz. «Pequeno problema no aquecimento para Conceição, que por isso começa no banco. No seu lugar, Yildiz», assinalou a Juventus, em nota oficial, através da rede social X.