O Inter de Milão confirmou a permanência de Cristian Chivu à frente da equipa principal, pelo menos, até junho de 2028.

Através das redes sociais, os nerazzurri anunciaram a renovação de contrato, sendo que o treinador italiano teve um ano de estreia em grande no clube, com a conquista da Liga Italiana e da Taça de Itália. Ao todo, Chivu somou 36 vitórias nos 54 jogos que realizou e 2025/26.

Recorde-se que o técnico chegou ao cargo no arranque do último Mundial de Clubes, após ter deixado os escalões de formação do Inter e ter feito 13 jogos no Parma.

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