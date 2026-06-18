Itália
Há 19 min
OFICIAL: Cristian Chivu renova com o Inter até 2028
Italiano assumiu o comando técnico dos nerazzurri no passado Mundial de Clubes
DIM
Italiano assumiu o comando técnico dos nerazzurri no passado Mundial de Clubes
DIM
O Inter de Milão confirmou a permanência de Cristian Chivu à frente da equipa principal, pelo menos, até junho de 2028.
Através das redes sociais, os nerazzurri anunciaram a renovação de contrato, sendo que o treinador italiano teve um ano de estreia em grande no clube, com a conquista da Liga Italiana e da Taça de Itália. Ao todo, Chivu somou 36 vitórias nos 54 jogos que realizou e 2025/26.
Recorde-se que o técnico chegou ao cargo no arranque do último Mundial de Clubes, após ter deixado os escalões de formação do Inter e ter feito 13 jogos no Parma.
Continuiamo a scrivere la 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 storia insieme ✍️🖤💙 pic.twitter.com/6ZDqtgDcav— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026
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