Três dias após o jogo entre Nápoles e Como, a contar para a 7.ª jornada da Liga Italiana, a formação visitante recorreu às redes sociais para agradecer o comportamento dos adeptos adversários, não só no estádio, mas também fora dele.

Como forma de agradecimento, o clube prometeu oferecer uma cerveja a todos os adeptos do Nápoles, quando as duas equipas se voltarem a defrontar. O encontro terminou com a vitória dos napolitanos, por 3-1, com Lukaku a fazer um golo e duas assistências.

«Gostaríamos de agradecer ao Nápoles e aos adeptos pela demonstração de "fair-play" ao longo de todo o encontro. A atmosfera no Estádio Diego Armando Maradona foi inigualável. É por isso que o Como vai oferecer uma cerveja a cada adepto do Nápoles que marcar presença no nosso recinto, quando nos defrontarmos, em fevereiro de 2025», pode ler-se.

Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.



The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.



