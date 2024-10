A FIFA condenou Marco Curto, defesa do Como, a dez jogos de suspensão, devido a «comportamento discriminatório» contra Hwang Hee-Chan.

Tudo aconteceu durante a pré-temporada, entre a formação italiana e o Wolverhampton, onde Daniel Podence acabou expulso, por defender o companheiro de equipa. Segundo a imprensa britânica, Marco Curto ter-se-á referido a Hwang como «Jackie Chan».

Na altura, o técnico Gary O'Neil não deixou o episódio passar em claro e mostrou-se orgulhoso pela atitude do seu jogador, ao querer permanecer em campo, apesar dos insultos.

«O Channy (Hwang Hee-Chan) ouviu insultos racistas e isso é sempre triste. Falei com ele depois do sucedido e foi o próprio que quis que o jogo retomasse. Estou orgulhoso pela decisão que ele tomou e por ter colocado a equipa em primeiro lugar. Podence? Somos um grupo, há outras formas de lidar com casos como este, mas a verdade é que somos um grupo e vamos falar sobre isto mais tarde», admitiu.