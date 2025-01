O Como oficializou este domingo a contratação de Dele Alli, que estava sem clube desde que deixou o Everton.

Através de um comunicado e nas redes sociais, o emblema italiano confirmou a chegada do médio inglês, que fica com um contrato válido até junho de 2026 e mais um de opção. Recorde-se que Dele Alli não soma qualquer minuto em jogos oficiais desde 26 de fevereiro de 2023, na altura enquanto jogador do Besiktas.

«O clube acredita no potencial do Dele Alli e ele está empenhado em ajudá-lo a encontrar a sua melhor forma. A experiência e qualidade que possui serão certamente úteis para a equipa», afirmou Fàbregas.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Dele Alli no Como: