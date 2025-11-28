Cesc Fàbregas e o Como continuam em grande no futebol italiano e levam já 12 jogos consecutivos sem qualquer derrota, após novo triunfo para o campeonato, desta feita na receção ao Sassuolo, por 2-0.

O primeiro tempo foi dominado na íntegra pela equipa da casa, que se colocou em vantagem com alguma naturalidade, logo aos 14 minutos. Com alguma sorte à mistura, a bola caiu nos pés do avançado grego e este rematou sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Esta magra vantagem durou até ao intervalo e as equipas voltaram dos balneários com a mesma tónica dos primeiros 45 minutos. Desta forma, o Como fez o 2-0 pouco depois e muito por culpa de um passe absolutamente sensacional de Nico Paz, para o cabeceamento não menos sublime de Alberto Moreno, que serviu para fechar as contas do jogo.

Assista aqui ao golo de Alberto Moreno: 

Assim sendo, o Como tem agora 24 pontos, os mesmos de Bolonha e Inter (ambos com um jogo por realizar), e mantém o sexto lugar da Liga Italiana, a três pontos da Roma, que ainda vai jogar nesta 13.ª jornada.

