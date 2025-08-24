Ter uma estátua num estádio é um privilégio de poucos jogadores de futebol, a maior parte, lendas do desporto e dos respetivos clubes como Henry (Arsenal), George Best, Bobby Charlton e Matthew Law (Manchester United), Johan Cruyff (Ajax), Gerd Müller (Bayern Munique) ou ainda Diego Maradona (Nápoles).

Um privilégio ao qual se junta Alessandro Gabrielloni. Não conhece? É avançado do Como e Fàbregas, treinador dos italianos, prometeu-lhe uma estátua quando se retirasse dos relvados, depois de uma exibição com um golo e uma assistência frente à Roma na temporada anterior.

«É um jogador completo, com uma mentalidade devastadora. Gabrielloni fez história no Como e também na Série A pode fazer a diferença. Está sempre ao meu lado e antes deste jogo fez um grande discurso à equipa. Quando terminar a sua carreira no estádio, terão de lhe dedicar uma estátua, é uma lenda deste clube», disse o Fàbregas depois do encontro.

Ora, há apenas aqui um pormenor. Gabrielloni não terminou a carreira, mas o treinador espanhol cumpriu com a promessa e no duelo frente à Lazio, deste domingo, o jogador de 31 anos pode er pela primeira vez a sua estátua no estádio Giuseppe Sinigaglia, casa do Como.

