Centenas de adeptos da Lazio manifestaram-se esta quinta-feira junto ao centro de treinos da equipa, em Formello.

Além dos maus resultados, com a equipa a ocupar o 8.º lugar da Serie A neste momento, os fãs laziale protestaram contra a abordagem ao mercado de inverno da equipa, que apenas contratou Jovane Cabral, ao Sporting, e o defesa sérvio Kamenovic. A contratação do extremo leonino terá mesmo provocado surpresa por parte do técnico Maurizio Sarri, que não terá dado o aval a este reforço.

Entre as faixas colocadas pelos tifosi podia ler-se a contestação ao presidente do clube: «Outro mercado medíocre. Lotito não é digno deste clube.»

A Lazio é adversária do FC Porto no 'play-off' de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. O primeiro jogo, no Dragão, está marcado para 17 de fevereiro; a segunda mão joga-se no Olímpico de Roma, no dia 24.