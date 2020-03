Os presidentes da Fiorentina e do Torino afirmaram não acreditar no regresso da Liga Italiana nesta temporada.

O presidente clube de Turim disse que o campeonato só volta «no final de maio, se tudo correr bem». «Para mim, a 'Serie A' já acabou. Em Wuhan, começaram com medidas de prevenção em 25 de janeiro e pensam parar em 8 de abril, ou seja, dois meses e meio depois. Aqui, com dois meses de interrupção, voltaríamos no final de maio, se tudo correr bem», declarou, em entrevista à rádio RAI.

Também Rocco Comisso, da Fiorentina, assumiu a «grande probabilidade» de que a época se dê como perdida, tendo ainda revelado que escreveu a todos os trabalhadores a pedir «que se pense primeiro na saúde e depois no futebol».

De recordar que, na equipa de Florença, há três casos positivos: Germán Pezzella, Dusan Vlahvic e Patrick Cutrone.