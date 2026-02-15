Alex Amorim fez a estreia com a camisola do Génova, este domingo, na visita ao reduto da Cremonese, só que o momento tornou-se viral por causa de outro Amorim... neste caso, Ruben Amorim.

Tudo aconteceu em cima do minuto 89, quando o ex-Alverca rendeu Morten Frendrup no conjunto visitante e a transmissão do jogo trocou a sua cara pela do técnico português. O momento não passou despercebido e tornou-se o foco de diversos adeptos nas redes sociais, que partilharam este episódio caricato. No que toca ao jogo, terminou com o nulo entre as duas equipas e deixa tudo igual na tabela, já que ambas somam 24 pontos e com três acima da zona de despromoção.