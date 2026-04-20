As autoridades italianas desmantelaram uma rede milionária de prostituição em Milão, identificando vários jogadores da primeira divisão. De acordo com a “Gazzetta dello Sport”, a organização criminosa atuava na vida noturna de Milão e recorria a «boates exclusivas e hotéis de luxo», com serviços na ordem dos milhares de euros.

A mesma fonte salienta que quatro mentores deste esquema foram detidos, uma vez que também estavam indiciados de lavagem de dinheiro e prostituição de «jovens mulheres».

No que diz respeito à Serie A, a imprensa italiana garante que vários jogadores e empresários residentes em Milão são mencionados nos relatórios das autoridades.