Italia
Há 32 min
Itália: desmantelada rede de prostituição que envolvia jogadores e empresários
Autoridades detiveram quatro mentores de esquema sediado em Milão
Autoridades detiveram quatro mentores de esquema sediado em Milão
As autoridades italianas desmantelaram uma rede milionária de prostituição em Milão, identificando vários jogadores da primeira divisão. De acordo com a “Gazzetta dello Sport”, a organização criminosa atuava na vida noturna de Milão e recorria a «boates exclusivas e hotéis de luxo», com serviços na ordem dos milhares de euros.
A mesma fonte salienta que quatro mentores deste esquema foram detidos, uma vez que também estavam indiciados de lavagem de dinheiro e prostituição de «jovens mulheres».
No que diz respeito à Serie A, a imprensa italiana garante que vários jogadores e empresários residentes em Milão são mencionados nos relatórios das autoridades.
Continuar a ler
TAGS: Italia Crime Milan Internacional Milao
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS