A Liga italiana divulgou esta quinta-feira o calendário completo para as primeiras quatro jornadas da prova, que arranca a 19 de setembro às 18h00 locais com um Fiorentina-Torino.

A Juventus de Cristiano Ronaldo inicia o ataque ao décimo título consecutivo no dia seguinte em casa diante da Sampdoria.

Na jornada seguinte (27 de setembro), mede forças na capital italiana com a Roma de Paulo Fonseca, seguindo-se novo jogo de elevado grau de dificuldade no plano teórico: Juventus-Nápoles na terceira jornada a 4 de outubro. No dia 17 do mesmo mês, a Vecchia Signora defronta fora o Crotone.