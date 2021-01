A Juventus ultrapassou uma das equipas-sensação da Serie A, mas teve de sofrer até perto do fim. Cristiano Ronaldo fechou o 3-1 já no período de descontos, com uma boa arrancada e remate colocadíssimo. Golo 19 da temporada, em 17 jogos.



Como dizíamos, este excelente Sassuolo deu luta à Juve, mesmo reduzido a dez unidades a partir dos 45 minutos, com a expulsão de Pedro Obiang. Danilo abriu as contas com um potente remate de fora da área aos 50 minutos - veja o VÍDEO no AO MINUTO -, mas o Sassuolo chegou ao empate num extraordinário envolvimento coletivo finalizado por Defrel aos 58.



Na fase final do jogo, Aaron Ramsey aproveitou um erro incrível de Chiriches e fez o 2-1, com Cristiano a encerrar o marcador já depois do minuto 90.



A Juventus, próxima adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, chega aos 33 pontos e fica a sete do AC Milan, mas com um jogo a menos. O Sassuolo continua com 29 no sétimo lugar da Serie A.



VÍDEO: o 19º golo na época de Ronaldo