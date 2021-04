A Juventus empatou este domingo 1-1 na visita à Fiorentina, em jogo da 33.ª jornada da Serie A.

Num encontro em que Cristiano Ronaldo foi titular, a Fiorentina entrou melhor e teve várias ocasiões de golo logo nos primeiros minutos. Szczesny foi obrigado a esmerar-se para negar o golo a Vlahovic e Milenkovic. E Alex Sandro salvou a Juve também com um corte de calcanhar na área.

O golo da Fiorentina parecia inevitável e chegou mesmo. Aos 29 minutos, na conversão de uma grande penalidade assinalada por corte com o braço de Rabiot, Vlahovic mostrou toda a sua classe e abriu o marcador.

O marcador viria a mexer logo no início da segunda parte. Morata marcou um golaço, que fez o empate que se manteria até ao final.

Nos minutos finais, Cristiano Ronaldo ainda teve oportunidade de virar o jogo, mas acabou por falhar o cabeceamento à boca da baliza.

Com este resultado, a Juventus ocupa o terceiro lugar da Serie A com 66 pontos, tantos como o segundo Milan, mas que tem menos um jogo. Atrás estão Atalanta (65 pontos) e Nápoles (63), mas também com menos um jogo do que a Juventus. A Fiorentina é 14.ª com 34.

Nos outros jogos da tarde, o Inter, líder da tabela, venceu por 1-0 o Verona, que não contou com Miguel Veloso. Matteo Darmian foi o autor do golo da vitória que deixa o Inter com 79 pontos.

A Unidense foi vencer por 4-2 a casa do Benveto.