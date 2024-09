David Neres, antigo jogador do Benfica, está a ter um início conturbado no Nápoles, pois foi assaltado em plena via. roubaram-lhe um relógio no valor de 100 mil euros e ameaçaram-no com uma arma de fogo, menos de quinze dias depois de ter sido anunciado pelo clube do sul de Itália.

O episódio comoveu muitos napolitanos e levou a que Maurizio Marinella, um empresário de sucesso da cidade, tivesse tomado ação. Em entrevista à Rádio Kiss Kiss, afeta ao Nápoles, o homem disse ter oferecido um relógio novo a Neres.

«Tirámos um relógio da nossa coleção e enviámo-lo ao Neres, mas o verdadeiro valor foi a carta que escrevi ao rapaz. Escrevi-lhe que tinha tido um mau impacto com a cidade, mas queria explicar-lhe que Nápoles não é isto. Nápoles é feita de calor, de emoção, de cultura e, sobretudo, de hospitalidade. Quando os futebolistas vestem a camisola do Nápoles, tornam-se filhos desta cidade e não é normal que façamos uma coisa destas a um dos nossos filhos», começou por dizer.

«Fiquei triste com a cena que a sua filha também viveu. Nápoles tem um multiplicador tanto positivo como negativo, para mim é uma grande dor transmitir certas mensagens. Nápoles está cheia de turistas, em agosto não tirei um dia de férias e fiquei na loja para receber os clientes», explicou ainda Marinella.

«Vemos o Neres sempre a sorrir, ele entrou nos nossos corações. Ainda não tive notícias do futebolista, mas teria muito gosto em conhecê-lo e encontrá-lo. Escrevi-lhe a carta em italiano porque tenho a certeza de poder transmitir todas as minhas emoções», terminou.

David Neres, extremo brasileiro de 26 anos, foi trocou o Benfica pelo Napoli por uma verba a rondar os 28 milhões de euros.