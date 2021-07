O Milan anunciou esta sexta-feira a renovação com Davide Calabria.

Em comunicado no site oficial, o clube rossonero informa que o defesa de 24 anos fica ligado ao clube por mais quatro épocas, até junho de 2025.

Calabria está no Milan desde os dez anos e até à data nunca representou outro clube. Na época passada, fez 39 jogos e dois golos.

We are as happy as you are, @davidecalabria2 ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/MP41MMFXsg