Diego Armando Maradona Júnior, filho da lenda argentina do futebol mundial, o próprio Diego Armando Maradona, é o novo treinador do Portici 1906.

Ao leme do clube que milita no Campeonato de Excelência, equivalente aos escalões distritais de Portugal, o técnico de 39 anos já garantiu uma vitória no jogo de estreia, por 3-1, frente ao Castel Volturno.

Ao longo da carreira, o filho de Maradona também já treinou o Ibarra, MonteCalcio e Pompei.