Giorgio Chiellini e Jordi Alba foram protagonistas de um momento incrível no sorteio antes dos penáltis no jogo entre Itália e Espanha, das meias-finais do Euro 2020.



Ora, o árbitro Felix Brych lançou a moeda ao ar e cada um dos jogadores entendeu ter vencido o sorteio. O experiente defesa transalpino empurrou o espanhol, acusou-o de se ter enganado e chamou-lhe «mentiroso» em tom de brincadeira.



O árbitro voltou a enviar a moeda ao ar para a segunda parte do sorteio, que define a ordem de batimento dos penáltis. Depois deste, e perante um Jordi Alba aparentemente algo incrédulo com o entusiasmo alheio, Chiellini cumprimentou-o de forma efusiva, dando-lhe até um forte abraço.



Esta sexta-feira o jogador da Juventus e da «squadra azzurra» explicou a sua versão dos acontecimentos. «Foi dito muito mais do que realmente aconteceu. Tínhamos de decidir a baliza para os penáltis e o árbitro disse: 'Vermelho para um lado, azul para o outro´. Quando saiu vermelho, Alba achou que era o seu lado e eu brinquei a dizer que não era», contou, aos meios de comunicação da Federação italiana.



A Itália acabaria por afastar a Espanha no desempate, por 4-2, depois do 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, e qualificar-se para a final do Euro 2020.