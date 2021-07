Giorgio Chiellini dedicou esta segunda-feira a conquista do Euro 2020 a Davide Astori, antigo internacional italiano e capitão da Fiorentina que faleceu de maneira repentina em 2018.

Visivelmente emocionado, o capitão da seleção italiana dedicou algumas palavras ao antigo colega.

«Queremos também dedicar esta conquista ao David Astori. Gostaríamos de tê-lo aqui connosco. Ele está sempre presente no pensamento e no coração de quem o conheceu», com a voz embargada.

Nas redes sociais, o defesa da Juventus dedicou mais umas palavras a Astori: «A dedicatória mais simples. Para o Davide. Um rapaz como nós. Um de nós, para sempre.»