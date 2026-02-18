Pode ter começado nesta quarta-feira uma nova rivalidade na Serie A. Ces Fàbregas e Max Allegri discutiram durante... e após o Milan-Como da Serie A, em jogo realizado no estádio San Siro.

O início da quezília começou aos 79 minutos, quando Fàbregas, treinador do Como, agarrou ligeiramente Alexis Saelemakers, jogador do Milan. Algo pouco habitual no futebol profissional.

Allegri não gostou, protestou com a equipa de arbitragem e acabou a ver o cartão vermelho. No final do jogo, a imprensa italiana afirma ter ouvido uma discussão entre os dois técnicos antes da conferência de imprensa, junto à sala de imprensa.

«És um idiota, um rapazinho que começou agora a treinar», gritou Allegri, segundo o Tutto Mercato. Allegri justificou o vermelho aos jornalistas:

«Saelemaekers estava a ser travado por Fabregas naquele momento. Por isso, eu tive que ir lá. É algo que termina ali», começou por dizer.

«Quando se está num jogo, é preciso respeitar o árbitro e as equipas. Houve uma troca de palavras entre os treinadores. Mas o importante era obter um resultado (...). Fàbregas é um treinador muito jovem. Espero que ganhe muito na sua carreira, porque tem todas as qualidades para isso», rematou.

Na conferência, Fàbregas pediu desculpa a Allegri. «Peço desculpas novamente. O comentário de Allegri foi exagerado, foi um toque suave, mas não deveria ter sido feito. Eu também ficaria zangado, por isso peço desculpas a Allegri. Espero que não volte a acontecer na minha carreira», rematou o espanhol.