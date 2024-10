Fiorentina e Milan realizaram, este domingo, o encontro que fechou a 7.ª jornada da Liga Italiana e que ficou marcado por uma exibição de gala de David De Gea.

Em Florença, uma chuva de grandes penalidades caiu nas quatro linhas, mas nenhuma das ocasiões foi bem aproveitada, de parte a parte. Aos 22 minutos, Moise Kean agarrou no esférico e viu Maignan evitar o 1-0 para a equipa da casa, mas os adeptos não tiveram de esperar muito para festejar.

Ora, quem não o fez foi Yacine Adli, emprestado precisamente pelos «rossoneri» à Fiorentina, já que o médio francês respondeu ao passe de Robin Gosens e finalizou para o fundo da baliza.

A partir daqui, seguiu-se um verdadeiro festival de David De Gea, que entre os postes evitou tudo o que conseguiu para o Milan não chegar ao empate. Antes do intervalo, Theo Hernández beneficiou de uma grande penalidade, mas o espanhol impôs-se e levou a Fiorentina a vencer para o intervalo.

Já no segundo tempo, De Gea voltou a brilhar no castigo máximo, desta feita contra Abraham, que também não conseguiu marcar. Foi preciso recorrer a Pulisic e aos 60 minutos, Paulo Fonseca certamente gostou do que viu, já que o norte-americano atirou a contar.

Só que a resposta da Fiorentina chegou pouco depois, com um belo momento de Gudmundsson, após passe de Moise Kean. Este golo deu maior conforto à equipa da casa, que até final manteve a vantagem mínima no marcador. Houve ainda tempo para duas expulsões, uma para cada lado, com os vermelhos diretos mostrados a Palladino (Fiorentina) e Theo Hernández (Milan).

Com este resultado, o Milan somou a segunda derrota consecutiva para todas as competições e está agora a cinco pontos do Nápoles, líder da Liga Italiana.