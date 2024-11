Este domingo, a Fiorentina subiu provisoriamente ao pódio da liga italiana, depois de vencer em casa do Torino pela margem mínima.

O golo da vitória surgiu aos 41 minutos do encontro, autoria de Moise Kean e assistência de Luca Ranieri.

Com este resultado, a Viola sobe à terceira posição, com 22 pontos, mas mais um jogo que o Inter e a Lazio. O Torino vive uma má fase, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, e está em 10.º, com 14.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A