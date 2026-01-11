O Milan voltou a ceder pontos para a Liga Italiana, desta feita com um empate (1-1) na visita ao reduto da Fiorentina.

Rafael Leão foi titular e completou os mais de 90 minutos jogados em Florença, num primeiro tempo bastante dividido em termos de oportunidades e que apenas tiveram a destacar uma expulsão fora das quatro linhas, já em cima do apito do árbitro para o intervalo. Vanoli viu um cartão amarelo e o vermelho direto praticamente de seguida, devido a protestos.

Ora, o nulo no marcador apenas foi desfeito aos 66 minutos, quando Comuzzo respondeu da melhor forma à assistência de Gudmundsson e levou à loucura os milhares de adeptos presentes no Estádio Artemio Franchi. A precisar e muito de pontos, a Fiorentina não recuou as linhas e foi para cima do adversário, só que não teve capacidade para conter uma das poucas ocasiões de golo do Milan no segundo tempo.

Dentro da área, Nkunku fugiu à marcação do defesa e recebeu o passe de Fofana para um belo golo. O remate do internacional francês ainda tocou no poste antes de entrar na baliza, sem qualquer hipótese para De Gea.

Este empate não beneficia nenhuma das equipas, já que o Milan pode ver o Inter distanciar-se no topo da classificação e a Fiorentina não consegue igualar os 16 pontos do Génova, primeiro clube acima da zona de despromoção.