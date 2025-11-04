A Fiorentina oficializou, esta terça-feira, a saída de Stefano Pioli do comando técnico da equipa principal.

Através de um comunicado, o clube de Florença agradece os serviços prestados pelo técnico italiano, que teve um início de temporada para esquecer, com quatro empates e nenhuma vitória nos dez jogos que realizou para a Liga Italiana.

Com apenas quatro pontos, a Fiorentina é última classificada e fica agora sem treinador principal. De forma interina, Daniele Galloppa vai assumir os destinos da equipa, já a partir do treino desta tarde, tal como informou o clube.

Leia aqui o comunicado do clube: