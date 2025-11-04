OFICIAL: Stefano Pioli deixa comando técnico da Fiorentina
Conjunto de Florença ocupa último lugar da Liga Italiana e sem qualquer vitória, ao fim de dez jornadas
Conjunto de Florença ocupa último lugar da Liga Italiana e sem qualquer vitória, ao fim de dez jornadas
A Fiorentina oficializou, esta terça-feira, a saída de Stefano Pioli do comando técnico da equipa principal.
Através de um comunicado, o clube de Florença agradece os serviços prestados pelo técnico italiano, que teve um início de temporada para esquecer, com quatro empates e nenhuma vitória nos dez jogos que realizou para a Liga Italiana.
Com apenas quatro pontos, a Fiorentina é última classificada e fica agora sem treinador principal. De forma interina, Daniele Galloppa vai assumir os destinos da equipa, já a partir do treino desta tarde, tal como informou o clube.
Leia aqui o comunicado do clube:
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025
ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
Comunicato ufficiale: https://t.co/MuslBMTbbK pic.twitter.com/NktsgnZvJP