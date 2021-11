A Juventus continua mergulhada em dificuldades no pós-Cristiano. Este sábado venceu, é certo, mas voltou a ter imensas dificuldades em Turim. A Fiorentina jogou os últimos 20 minutos reduzida a dez unidades e sofreu o único golo no primeiro minuto dos descontos.



Juan Cuadrado, que só aos 78 minutos entrou no jogo, rematou de ângulo quase impossível e conseguiu colocar a bola na baliza defendida por Pietro Terracciano: FICHA DE JOGO



Apesar da vitória, a Juventus continua muito mal colocada na Serie A. Chegou aos 18 pontos, em 12 jornadas, e partilha o sexto lugar precisamente com esta Fiorentina e a Lazio (menos um jogo).



CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A