Marco Verrati, do PSG, vai estar indisponível entre quatro e seis semanas devido a uma lesão no joelho, pelo que tem o Eu 2020 em risco. O médio, de 28 anos, que já não esteve no empate (1-1) frente ao Rennes, no domingo, tem uma «lesão no ligamento colateral medial do joelho direito», informou o clube parisiense.

Com uma baixa estimada entre «quatro e seis semanas, dependente de evolução», existe um grande risco de o internacional italiano falhar o Euro 2020, competição na qual a Itália integra o grupo A, com Suíça, Turquia e País de Gales. Na Liga francesa, o PSG, tricampeão em titulo, está três pontos atrás do Lille, a duas jornadas do final.