O futuro de Carlo Ancelotti permanece em aberto, são muitos os cenários em aberto após o fim da temporada e há mesmo quem queira que o técnico italiano regresse a uma casa que bem conhece.

Em entrevista a Fabrizio Romano, o antigo capitão da Roma, Francesco Totti, expressou o desejo de ver o atual treinador do Real Madrid um dia regressar ao clube que representou enquanto jogador, entre 1979 e 1987. Além disso, destaca o «adepto» que existe dentro de Ancelotti, deixando ainda elogios a José Mourinho, alguém com quem sempre quis trabalhar.

«Espero que o Carlo Ancelotti possa vir para a Roma, sempre foi um grande adepto. Acho que chegou a hora dele vir, vi-o há algum tempo, quando visitei uns jogadores. Agora, uma coisa é ouvi-lo ao telemóvel, pessoalmente iria dizer-lhe outras coisas», referiu.

«Mourinho? É um nome no topo da minha lista de desejos,. Para vencer, é preciso ter uma grande personalidade e ele fez história no futebol. Adoraria um dia ter trabalhado com ele, já que gostei muito de jogar contra ele», acrescentou.