Francisco Conceição sofreu uma lesão muscular na coxa direita, durante um treino da Juventus.

Através de um comunicado, os «bianconeri» partilharam a notícia com os adeptos, ainda que não tenham detalhado o tempo de paragem do internacional português. Desta forma, Francisco Conceição juntou-se ao compatriota Renato Veiga no boletim clínico e ambos falham a receção à Udinese, para a 27.ª jornada.

«Francisco Conceição, na sequência de um desconforto muscular na coxa direita, foi submetido a exames radiológicos esta manhã, que revelaram um alongamento do tendão da coxa», pode ler-se.

Segundo a imprensa italiana, Francisco Conceição pode atravessar uma paragem de três semanas e está em dúvida para o duplo compromisso de Portugal frente à Dinamarca, a 20 e 23 de março, para os «quartos» da Liga das Nações.