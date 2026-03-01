A Roma recebeu a Juventus para o jogo grande da 27.ª jornada da Liga italiana. Francesco Conceição ainda marcou um golaço digno de uma obra de arte, num jogo que teve seis (!) golos.

Tudo começou pelos pés de Wesley França, lateral brasileiro. O antigo jogador do Flamengo arrancou pelo lado esquerdo, orientou para dentro e marcou um golaço com o pé direito.

A equipa da casa ia, assim, para o intervalo a vencer. Mas o segundo tempo traria, cedo, a resposta da Juve. Veio, até, com assinatura portuguesa.

Francisco Conceição recebeu a bola à entrada da área e, de perimira, atirou um autêntico míssil. Indefensável para Mile Svilar (47m). Que batota!

Ainda assim, na verdade, o empate durou pouco tempo. Na sequência de um canto, a Roma realizou uma jogada estudada que terminou com a finalização de Ndicka. O defesa da Costa do Marfim apareceu na cara do golo apenas para desviar para o 2-1 (54m).

A equipa de Gasperini viria, pouco depois, a fazer o terceiro golo. Também ele cheio de classe. Manu Koné, internacional francês, fez um passe incrível para desmarcar Malen, que picou a bola por cima de Perin para faturar (65m). O avançado neerlandês, que reforçou a Roma no mercado de inverno, anotou o sexto golo em sete jogos.

A formação da capital ganhava, assim, a maior vantagem do encontro. Mesmo assim, a equipa de Turim não baixou os braços. Conseguiu, ainda, reduzir a desvantagem. Jérémie Boga, avançado ex-Nice, saltou do banco para marcar o segundo da Juventus.

Boga aproveitou um corte mal-executado e, já dentro de área, atirou de primeira para relançar o encontro (78m). O jogo estava aberto e o golo do empate acabou mesmo por surgir.

Já em tempo de compensação, A Juventus beneficiou de um livre em zona perigosa. A bola foi cruzada para a grande área e Federico Gatti saltou mais alto desviar para o golo do empate (90+3m).

Com este resultado (3-3), a Roma mantém-se na quarta posição com 51 pontos – a 16 do líder Inter. A Juventus, por sua vez, está em sexto com 47 pontos.

