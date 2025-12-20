O futebolista português Francisco Conceição regressou aos golos pela Juventus mais de dois meses e meio depois, abrindo o marcador da vitória por 2-1 ante a Roma, na noite deste sábado, em jogo da 16.ª jornada da Serie A italiana.

A Juventus inaugurou o marcador aos 44 minutos, com um remate de pé esquerdo de Francisco Conceição na área, após uma bela jogada de Kenan Yildiz e assistência primorosa de Andrea Cambiaso.

O golo de Francisco Conceição:

Na segunda parte, Loïs Openda dobrou a vantagem da Juventus, com o 2-0 aos 70 minutos, assistido por Weston McKennie na área. Isto já depois de Conceição ter saído lesionado na coxa esquerda aos 61 minutos, enquanto Bremer saiu com dificuldades físicas: foram substituídos, respetivamente, por Zhegrova e Rugani.

Pouco depois do 2-0, a Roma reduziu a desvantagem por Tommaso Baldanzi, aos 76 minutos, mas a equipa da capital não conseguiu evitar a derrota, tendo sofrido, pela primeira vez, mais de um golo num jogo deste campeonato. Chegou a este encontro apenas com oito golos sofridos, sendo a defesa menos batida.

Conceição fez o terceiro golo em 19 jogos pela Juventus. Antes, tinha marcado em dois jogos seguidos: a 20 de setembro ante o Hellas Verona para o campeonato e a 1 de outubro ante o Villarreal para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, a Juventus mantém o quinto lugar, agora com 29 pontos, aproximando-se da Roma, que tem 30 pontos, no quarto lugar.

Horas antes, no jogo que abriu a jornada, Lazio e Cremonese empataram sem golos. Os portugueses Nuno Tavares e Saná Fernandes foram suplentes não utilizados na Lazio.

ITÁLIA: resultados e classificações