Franck Ribéry já não é jogador da Fiorentina.

O contrato do internacional francês terminou na quarta-feira, e não foi renovado, pelo que chega ao fim a aventura do internacional francês no emblema viola.

Em duas temporadas, Ribéry fez 51 jogos e cinco golos pelo clube italiano, que também anunciou a saída do defesa Martín Cáceres.