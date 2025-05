A derrota frente ao Bolonha, na final da Taça de Itália, originou uma série de notícias que dão conta da saída de Sérgio Conceição do Milan, no final da temporada.

Questionado pelos jornalistas sobre essa possibilidade, no rescaldo da decisão da Coppa, o treinador português limitou-se a responder «vemo-nos no domingo», dia em que o Milan regressa à capital italiana para defrontar a Roma, na 37.ª jornada da Serie A.

Sobre o jogo perdido para o Bolonha, a quem deu os parabéns pela conquista da Taça de Itália, Conceição admitiu sentir-se «desiludido por perder uma hipótese de ganhar um título numa temporada difícil».

«O primeiro tempo foi equilibrado e tivemos duas oportunidades para marcar. Também podíamos ter feito mais na segunda parte, com um bocadinho de sorte. Jogou-se pouco depois do golo, mas não vou criticar o árbitro. Vamos tentar terminar a época com dignidade», acrescentou o técnico.

Sérgio Conceição não esqueceu os adeptos - «sinto muito por eles, é uma deceção para todos» - e apontou o que faltou à equipa para um desfecho diferente na final da Taça, mas também para uma época mais positiva: «Em cada duelo, temos de dar o nosso máximo e pensar que ele será decisivo. É um pouco um espelho de toda a temporada».

A imprensa internacional dá conta de que o treinador português vai abandonar o Milan no final da época, bem como João Félix, que será devolvido ao Chelsea.