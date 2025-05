João Félix despediu-se da temporada 2024/2025 com um belo golo, na execução de um livre direto, que fechou a vitória do Milan na receção ao despromovido Monza, por 2-0.

O tento do internacional português surgiu aos 74 minutos, pouco depois de o defesa-central Matteo Gabbia ter inaugurado o marcador. Já Rafael Leão não foi utilizado.

Sem Sérgio Conceição no banco, como consequência da expulsão em Roma, o Milan ultrapassa o Bolonha na tabela e fica à espera do resultado da Fiorentina, no domingo frente à Udinese, para perceber se mantém o sétimo lugar que ocupa atualmente na Serie A.

De qualquer forma, os Rossoneri vão falhar as competições europeias na próxima temporada.