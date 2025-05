Vitinha acabou em grande a atual temporada, tendo marcado e assistido no triunfo do Génova em Bolonha, por 3-1, na última jornada da Serie A.

O antigo avançado do Sp. Braga abriu caminho à vitória dos genoveses com um remate cruzado, na sequência de um pontapé de canto, aos 18 minutos.

Pouco depois, o jovem Lorenzo Venturino, de 18 anos, estreou-se a marcar pela equipa principal do Génova, ele que acabaria por bisar ainda na primeira parte, a passe de Vitinha.

Com o triunfo no bolso, os Rossoblu geriram bem a vantagem, pese embora o golaço de Orsolini, a meio da segunda parte, insuficiente ainda assim para o Bolonha, que venceu recentemente a Taça de Itália, evitar a derrota no adeus à atual temporada.

O Génova termina a Liga italiana na 13.ª posição, com 43 pontos, enquanto o Bolonha, com 62, pode ainda ser ultrapassado pelo Milan, de Sérgio Conceição, no oitavo posto.