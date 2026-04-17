Gian Piero Gasperini não está a viver a melhor fase da carreira. O experiente treinador de 68 anos, que lidera agora a Roma, abandonou esta sexta-feira a conferência de antevisão dos giallorossi em lágrimas.

A Roma, atual sexta classificada da Serie A, recebe este sábado a Atalanta, sétima, para a 33.ª jornada da Liga italiana. Gasperini, recorde-se, juntou-se à formação da capital este verão depois de nove anos na Atalanta.

É, portanto, um jogo especial para o técnico italiano.

«Foi uma história longa, de nove anos. Estive oito anos no Génova e nove na Atalanta, isso quer dizer que se calhar não sou uma pessoa assim tão má. Quanto se está tanto tempo junto haverá três, quatro, cinco episódios negativos, mas e quanto aos positivos? 50? 150? Em Bérgamo pude fazer bem as coisas porque o contexto era compacto, o trabalho do clube era extraordinário. Lutávamos de igual para igual com as melhores equipas italianas e da Europa. O clube funcionava em sintonia com o treinador», começou por referir em conferência de imprensa.

«Mas depois mudaram os proprietários, já não estava o papá [Antonio Percasi], a ligação era muito…».

Gasperini não foi capaz de terminar a frase. Visivelmente emocionado levantou as mãos, abandonou a conferência e fechou a porta da sala de imprensa com estrondo.

Jornais italianos relatam mesmo que nunca tinham visto algo deste género. Porém, não é um assunto isolado. Não se trata apenas do reencontro com a formação de Bérgamo.

Na realidade, na última semana Gasperini foi vítima de algum críticas de Ranieri, treinador que sucedeu na Roma e que agora é conselheiro do clube.

O ex-técnico, que foi campeão de Inglaterra pelo Leicester, confessou que Gasperinni não foi a primeira opção para assumir o cargo da Roma. Nem a segunda. Nem a terceira.

«Colocámos 5-6 treinadores no verão, três depois não vieram e no fim o clube decidiu», afirmou Ranieri em entrevista. Relatos afiram que as diferentes visões quanto aos mercados de verão e inverno também afastou Ranieri de Gasperinni.

Relativamente a este assunto, o atual treinador dos giallorossi preferiu não entrar em grandes detalhes.

«Em circunstância alguma usei um tom assim duro com Ranieri, por isso foi uma surpresa inesperada. E ao longo destes meses nunca tive esta sensação deste tom da parte dele. Mas a minha preocupação agora é de não responder porque não quero prejudicar o clube e por respeito ao nosso público. Amanhã estarão 60 mil pessoas no estádio, isso é o que verdadeiramente importa», concluiu.

A conferência de imprensa ficou, então, marcada por um acontecimento inesperado, que é apenas uma página da tensão vivida neste momento na Roma.