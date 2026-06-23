Itália
Há 32 min
OFICIAL: Gattuso é o novo treinador da Lazio
Treinador de 48 anos sucede a Maurizio Sarri no comando técnico do conjunto romano
DIM
Treinador de 48 anos sucede a Maurizio Sarri no comando técnico do conjunto romano
DIM
Agora sim, é oficial. Gennaro Gattuso é o novo treinador da Lazio.
Através das redes sociais, o conjunto romano confirmou a chegada do treinador de 48 anos, que em março deixou de ser selecionador de Itália. «Estamos confiantes de que a experiência, profissionalismo e determinação vão contribuir para alcançar os objetivos desportivos do clube», pode ler-se.
Recorde-se que este é o regresso de Gattuso à Liga Italiana, após passagens por Valência (2022/23), Marselha (2023/24) e Hajduk Split (2024/25). No currículo destaca-se a Taça de Itália que conquistou precisamente ao serviço do Nápoles (2019/20), o último clube que treinou no país.
Benvenuto, Mister 🤝🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/n9P3dkIYuP— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 23, 2026
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