Agora sim, é oficial. Gennaro Gattuso é o novo treinador da Lazio.

Através das redes sociais, o conjunto romano confirmou a chegada do treinador de 48 anos, que em março deixou de ser selecionador de Itália. «Estamos confiantes de que a experiência, profissionalismo e determinação vão contribuir para alcançar os objetivos desportivos do clube», pode ler-se.

Recorde-se que este é o regresso de Gattuso à Liga Italiana, após passagens por Valência (2022/23), Marselha (2023/24) e Hajduk Split (2024/25). No currículo destaca-se a Taça de Itália que conquistou precisamente ao serviço do Nápoles (2019/20), o último clube que treinou no país.

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