Daniele De Rossi é o novo técnico do Génova, anunciou esta quinta-feira o clube da Serie A italiana.

O antigo médio internacional italiano e lenda da Roma foi o eleito para suceder ao também antigo médio e internacional francês Patrick Vieira no comando técnico da formação do avançado português Vitinha, assinando um contrato cuja duração não foi revelada pelo clube.

O treinador de 42 anos já se reuniu com os jogadores do plantel e irá já dirigir o treino desta tarde. A apresentação à imprensa juntamente com Diego Lopez, diretor de futebol do clube, está marcada para o início da tarde de sexta-feira.

De Rossi, que já dirigiu a Roma e a SPAL, além de ter sido adjunto da seleção italiana, assume assim funções no Génova, atual 18.º classificado (antepenúltimo) classificado da Serie A italiana.