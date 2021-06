As entradas para a apresentação de Gianluigi Buffon, aberta a apenas mil espectadores por causa das condicionantes impostas pela covid-19, estão esgotadas.

O regresso do histórico guarda-redes italiano à Parma, a casa de partida da sua carreira, parece ter sido bem recebido pelo adeptos, que «obrigam» o clube a transmitir o evento nas redes sociais para que todos possam acompanhar.

Buffon já tinha sido confirmado como reforço da Parma. No entanto, o clube organizou uma cerimónia, dada a importância do jogador de 43 anos no futebol italiano.