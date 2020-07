Gialuigi Buffon escreve este sábado, aos 42 anos, mais uma página no livro da história do futebol: o guarda-redes da Juventus acaba de se tornar no jogador com mais jogos na Serie A, 648.

A titularidade no dérbi de Turim, frente ao Torino, permite ao guarda-redes ultrapassar a marca de Paolo Maldini, que fez toda a carreira ao serviço do Milan.

Siga aqui o Juventus-Torino, que conta com Cristiano Ronaldo no onze titular.

