Casper Tengstedt foi titular e apontou um dos golos na vitória por 2-0 do Hellas Verona sobre o Génova, este domingo.

No encontro da terceira jornada da Liga Italiana, o avançado cedido por empréstimo do Benfica até ao fim da temporada viu o companheiro de equipa, Jackson Tchatchoua, inaugurar o marcador aos 55 minutos. Pouco depois, um corte com o braço dentro da área colocou Tengstedt na marca dos onze metros. O avançado dinamarquês não tremeu e assinou o segundo golo pelo clube de Verona, o primeiro na Serie A.

Desta forma, o Hellas Verona chegou aos seis pontos e na pior das hipóteses, pode terminar a jornada na quinta posição.



No outro jogo que iniciou às 17h00, Fiorentina e Monza empataram a dois golos.

Veja aqui o golo de Casper Tengstedt pelo Hellas Verona: