VÍDEO: Rafael Leão assiste e Milan agarra-se às esperanças do «scudetto»
Rabiot assina único golo na vitória sobre o Hellas Verona (1-0) e diferença mantém-se nos 12 pontos, a cinco jornadas do fim
O Milan cumpriu o seu papel e levou a melhor sobre o Hellas Verona, mantendo assim «vivas» as esperanças de ainda sonhar com a conquista do scudetto.
Rafael Leão foi titular nos visitantes e desempenhou um papel muito importante no único golo do encontro, apontado por Rabiot aos 41 minutos. Num lance de contra-ataque, o internacional português descobriu a desmarcação do colega de equipa, que só teve de desviar para o fundo da baliza.
April 19, 2026
Até ao intervalo, o resultado não sofreu quaisquer alterações e o segundo tempo ficou marcado por um ascendente da equipa da casa, ainda que sem sucesso no que aos golos diz respeito.
Este resultado complica ainda mais as contas do Hellas Verona na luta pela permanência, sendo que ocupa o último lugar da tabela classificativa, com dez pontos a menos do que a Cremonese, o primeiro clube acima da zona de despromoção.