O desafio do papel higiénico já teve centenas de protagonistas, mas nenhum até agora tinha sido capaz de colocar o rolo mágico dentro do troféu da Liga dos Campeões. Marco Materazzi abriu aqui um precedente e aproveitou para mandar uma provocação a Zlatan Ibrahimovic.



Materazzi, de 46 anos, venceu a Champions pelo Inter na época 2009/10. Ibrahimovic... nunca conquistou a mais importante prova europeia de clubes.



«Ibra, tenta ver se consegues fazer isto... se precisares de um troféu da Liga dos Campeões, empresto-te o meu.»





"Ibra try to see if you can do this...if you need my Champions League trophy I'll lend you mine"



The banter is REAL from @iomatrix23 pic.twitter.com/AZeu7PQ9Ca