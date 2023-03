Mateo Retegui está em vias de ser a grande novidade da convocatória de Roberto Mancini para os jogos da seleção italiana frente a Inglaterra e Malta, da qualificação para o Euro 2024.

Até aqui tudo normal, não fosse o facto de Retegui... nunca ter jogado em Itália.

O avançado nasceu na Argentina há 23 anos, e por lá tem feito toda a vida, mesmo em termos futebolísticos: estreou-se profissionalmente ao serviço do Boca Juniors e atualmente está emprestado pela formação de Buenos Aires ao Tigre.

Só que Retegui também tem nacionalidade italiana, já que o avô materno era italiano, e portanto pode representar a squadra azzurra. Pode e vai, até porque a atual campeã da Europa está com problemas no ataque, com alguns avançados lesionados – Immobile à cabeça.

«O rapaz joga como titular no campeonato argentino há dois anos e tem qualidades que nós não tínhamos», começou por dizer Mancini, em declarações à DAZN.

«Já o acompanhávamos há algum tempo, mas pensámos que ele não queria vir. Mas ligámos-lhe e ele imediatamente disse que sim», acrescentou.

Emprestado pelo Boca Juniors ao Tigre, Mateo Retegui tem seis golos em oito jogos este ano. Agora, prepara-se para ser opção na seleção italiana para os jogos frente a Inglaterra (23 de março) e Malta (26 de março).